Глава Пентагона вернулся к исполнению обязанностей

Министр обороны США Ллойд Остин благополучно перенес медицинскую процедуру по поводу проблем с мочевым пузырем и вернулся к исполнению обязанностей, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, процедура в госпитале под Вашингтоном заняла два с половиной часа, на это время Остин сдал полномочия своему заместителю Кейтлин Хикс.

«Сегодня, примерно в 18:00 по времени восточного побережья США (01:00 мск субботы), министр обороны Ллойд Дж. Остин III перенес успешную элективную минимально инвазивную нехирургическую процедуру», — подчеркнул пресс-секретарь.

В 20:25 (03:25 мск субботы) Остин возобновил исполнение обязанностей министра обороны.

В феврале из-за проблем с мочевым пузырем Остина госпитализировали в отделение интенсивной терапии Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида.