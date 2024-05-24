На Украине расследуют уход ВСУ с позиций в Харьковской области

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины расследует уход Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций в Харьковской области, пишет РИА Новости.

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Отмечается, что специалисты в Полтаве изучают действия подразделений ВСУ, самовольно оставивших позиции на харьковском направлении. Они изымают ряд тайных военных документов в рамках уголовного производства.

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Ранее военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов заявил, что Украине придется отступить из Харькова. В противном случае Киев рискует потерять половину своей армии, добавил он.

Также стало известно, что солдаты ВСУ пожаловались на отсутствие фортификаций в Липцах под Харьковом.