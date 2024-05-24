Меркурис: Украинские военные оказались отрезаны в Волчанске

В Волчанске украинские военные попали в ловушку, заявил британский аналитик Александр Меркурис.

"На самом деле украинские войска, которые все еще находятся на этих позициях к северу от Волчьей реки, отрезаны. Они по сути в ловушке", - заявил эксперт на своем YouTube-канале.

Меркурис указал, что все позиции ВСУ в этом районе находятся под интенсивным обстрелом российских военных.

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"Русские благодаря своему доминированию в воздухе не только заполнили территорию беспилотниками, но и способны помешать украинцам в значительной степени противостоять БПЛА", - констатировал эксперт.

Ранее сегодня депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что свыше 50% территории города Волчанск в Харьковской области контролируют российские войска.

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