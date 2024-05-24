Украина получила четвертую систему IRIS-T от ФРГ

Вооруженные силы Украины получили от Германии четвертую по счету систему ПВО IRIS-T. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Других подробностей не сообщается.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Всего ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимость РФ и не изменит ход специальной военной операции.