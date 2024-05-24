ЦАХАЛ ликвидировал замкомандира сил безопасности ХАМАС

Израильские военные ликвидировали в секторе Газа заместителя командира сил безопасности радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В четверг истребители нанесли удар и уничтожили в центре Газы заместителя командира сил нацбезопасности ХАМАС Дейю Алдина Аш-Шарафа, <...> отвечавшего за контроль над границами сектора Газа. Эти силы препятствовали эвакуации гражданского населения из зон боевых действий", - говорится в заявлении.

Кроме того, "на этой неделе в городе Газа был ликвидирован террорист ХАМАС Юсуф Альшубаки", продолжили в пресс-службе. По ее данным, Альшубаки "отвечал за эксплуатацию и развитие производства оружия ХАМАС".