Аландские острова назвали «ахиллесовой пятой» Финляндии и НАТО

Аландские острова являются «ахиллесовой пятой» Финляндии и НАТО из-за договоренностей с Россией не размещать на них военных и любые вооружения. К такому выводу пришел Bloomberg, сообщает РБК.

В агентстве напомнили, что в апреле Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В то же время РФ сейчас активно ведет борьбу «за отстаивание своих прав в регионе». Данные факторы делают необычную структуру Аландских островов наиболее уязвимой точкой в НАТО, предоставляя России «открытое поле», если она когда-либо решит вторгнуться, поскольку тот, кто ими владеет может заблокировать морское сообщение и с Ботническим, и с Финским заливами, считают в Bloomberg. Кроме того около 96% торговли Финляндии проходит через морские пути вблизи архипелага, а также там находится ключевая коммуникационная и энергетическая инфраструктура.

На этом фоне бывший генерал-майор ВС Финляндии и член парламента от правоцентристской партии «Национал» Пекка Товери призвал Хельсинки усилить оборону страны, в том числе путем закрытия консульства РФ на Аландских островах и проведением военных учений на них. Однако последнему препятствует статус демилитаризованных территорий у островов, который был установлен после Крымской войны 1853-1856 годов по Парижскому мирному договору. По информации Bloomberg, в ближайшее время его пересмотр является маловероятным, поскольку ни население архипелага, ни власти Финляндии не видят в этом особой необходимости.

Вместо этого Хельсинки уделяют внимание планированию на случай непредвиденных обстоятельств, в том числе с помощью внедрения резервных систем для восстановления критически важных служб.