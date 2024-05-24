На Украине решили сократить численность Генштаба ВСУ
На Украине решили сократить численность генштаба Вооруженных сил республики (ВСУ) на 60 процентов. Об заявил представитель Генштаба ВСУ Евгений Острянский, сообщает украинское издание «Страна.ua».
По его словам, ряд структур расформируют, а некоторые оптимизируют, избавившись от дублирования функций. Высвободившийся личный состав при этом отправят в боевые части и органы управления оперативного и тактического уровней для ротации подразделений на фронте.
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