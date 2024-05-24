На Украине решили сократить численность Генштаба ВСУ

На Украине решили сократить численность генштаба Вооруженных сил республики (ВСУ) на 60 процентов. Об заявил представитель Генштаба ВСУ Евгений Острянский, сообщает украинское издание «Страна.ua».

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По его словам, ряд структур расформируют, а некоторые оптимизируют, избавившись от дублирования функций. Высвободившийся личный состав при этом отправят в боевые части и органы управления оперативного и тактического уровней для ротации подразделений на фронте.