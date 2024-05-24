В Эстонии предложили создать систему обнаружения БПЛА на границе с РФ

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил создать систему обнаружения и отражения дронов на границе с Россией и над крупными эстонскими городами. Об этом сообщает телерадиовещательная компания ERR.

© Lenta.ru

По его словам, обнаружение и противодействие беспилотникам «важны как для сдерживания, так и для ответных мер на деятельность по оказанию влияния» с российской стороны.

«Не может быть и речи о том, нужны ли эти контрмеры, ведь даже самые маленькие беспилотники уже доказали свою состоятельность в качестве разведывательного и наступательного оружия», — добавил глава МВД.

Ранее стало известно, что власти Эстонии намерены потратить семь миллионов евро на строительство ограждений вокруг «Саатсеского сапога» — части Псковской области, вдающейся в территорию республики.