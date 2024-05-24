Тайвань зафиксировал возле острова 62 летательных аппарата КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали возле острова 62 летательных аппарата Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также 27 кораблей ВМС и морской полиции КНР. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства острова, распространенном Центральным информационным агентством Тайваня.

Полеты были зафиксированы с 07:14 по местному времени (02:14 мск). В них принимали участие истребители Су-30, стратегические бомбардировщики H-6, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500. Как утверждается в сообщении, 47 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону ПВО острова.