Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский виноват в отсутствии линий обороны в Харьковской области. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

«Ни Залужный, ни Сырский не подготовили укреплений на Харьковщине», – сказала Безуглая.

Депутат отметила, что на границе со стороны Украины укреплений вообще не было. А все линии обороны, возведенные военной администрацией Харьковской области в тылу, в лучшем случае создавались по советским методикам времен Второй мировой войны, а в худшем – вообще хаотично.

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Кроме того, все ведомства, задействованные в строительстве фортификаций, сильно завышали цены на материалы и работы. После начала российского наступления под Харьковом также выяснилось, что редкие линии обороны оказались пустыми – украинские генералы не позаботились о том, чтобы разместить там военных.

Безуглая добавила, что минимальным было и минирование территорий. Напомним, ранее Ганчев раскрыл, какие города могут стать столицей Харьковской области. Российские войска активно продвигаются вглубь украинской обороны на этом направлении.