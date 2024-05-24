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Ликвидирован один из лучших снайперов Киевской области Алексей "Бурый" Савченко

Украинские источники сообщили о смерти на фронте снайпера ВСУ Алексея Савченко с позывным "Бурый".

Ликвидирован один из лучших снайперов Киевской области
© Российская Газета
"Савченко был одним из лучших стрелков Киевской области", - пишет "Шепот фронта".

Ликвидировали 43-летнего "Бурого" 17 мая при выходе на позицию. Меткий выстрел на счету российского антиснайпера.

Ранее стало известно о ликвидации в Харькове воевавшей участнице "Интернационального легиона" ВСУ, наемницы из Хорватии Анастасии Федорец.

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