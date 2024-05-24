Названа задача российской армии на купянском направлении

Главная задача российской армии на купянском направлении — выйти в тыл группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и создать котел, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Сейчас ВСУ говорят о том, что ситуация у них везде сложная. И это правда, но надо сказать, что президент Украины Владимир Зеленский перед поездкой на Запад всячески преувеличивает угрозы. То же делает и главком ВСУ Сырский, его задача — нас обмануть, он не новичок в военном деле. Так что основная цель заявлений о сложной ситуации — получить более дальнобойное оружие и право на его применение по территории России», — сказал Дандыкин.

Тем не менее, по словам военного эксперта, в реальности ситуация на купянском направлении ВСУ действительно непростая, хотя перед военными России все еще стоит ряд крайне сложных задач.

«Мы должны выйти в тыл купянской группировки, сделать котел. Это было бы хорошо, но не так просто, предстоит много работы. Сырский, как генерал, это понимает», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Сырский назвал сложной ситуацию для украинской армии в районе Кисловки на купянском направлении. Главком добавил, что покровское и кураховское направления стали самыми проблемными участками фронта для ВСУ.