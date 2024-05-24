Стало известно о начале новой битвы над Черным морем

Вооруженные силы Украины развязали новую битву над Черным морем против ПВО России, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что вместе с ракетами ATACMS украинская армия использует беспилотники. Эксперт отметил, что тенденция достаточно тревожная: БПЛА-разведчики США и Великобритании постоянно дежурят в районе Черного моря.

К ракетам добавляются десятки БПЛА для вскрытия позиций ПВО. Но тенденция тревожная. ВСУ запускают ATACMS и Storm Shadow при участии Британии и США, чьи БПЛА-разведчики постоянно дежурят над Черным морем, — уточнил эксперт.

Дандыкин напомнил, что когда-то гитлеровцы также пытались атаковать Британию при помощи ракет «Фау», но потерпели поражение. Он уверен, что такая же участь ждет и Украину. Эксперт предположил, что 16 ракет — это не предел для атак ВСУ, так как президент Украины Владимир Зеленский постоянно требует новых дальнобойных ракет для ударов по российским территориям.

Крым для НАТО — головная боль, потому что не получилось у них «поселиться» там к 2014 году, поэтому идет такая битва, — добавил Дандыкин.

Минобороны РФ ранее сообщило, что силы противовоздушной обороны России за ночь сбили три ракеты ATACMS над Крымом и два дрона ВСУ в Белгородской области. Кроме того, авиация Черноморского флота уничтожила три безэкипажных катера, которые двигались в направлении Крымского полуострова.