Украинский военнослужащий угнал танк Т-64 и перешел на сторону России на Донецком направлении. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Уроженец Сватово (ЛНР) 39-летний Максим Лихачёв заранее договорился с российскими военными и, приближаясь к позициям, поднял ствол танка высоко вверх, чтобы обозначить себя.

Военный эксперт, экс-министр информации ДНР Даниил Безсонов уточнил в своем Telegram-канале, что танк был угнан, так как Лихачёв посчитал, что так будет безопаснее добираться до позиций российской армии.

«Никто в спину не стрельнет и для других ВСУшников на передовых позициях все выглядело как обычный боевой выход танка», - отметил он, рассказав, что изначально украинец поступил на службу в 101-ю бригаду, затем сменил ее на 119-ю бригаду, а в плен сдался уже будучи бойцом 59-й бригады.

Он также пообещал, что военный скоро сам расскажет, «почему каждая бригада ВСУ, где он появлялся, несла потери, и чем он будет заниматься у нас».

С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».