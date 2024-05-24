Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина уже атакует гражданские объекты на территории России оружием, которое поставили США и другие западные страны. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в правительстве Украины заявили, что неудачи ВСУ на Харьковском направлении связаны с запретом США на удары по территории РФ американским оружием. Владимир Зеленский призывал страны НАТО «поднять истребители» с территории соседних с Украиной стран и помочь ВСУ сбивать ракеты.

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«Американское оружие уже используется по самым разным объектам за пределами зоны боевых действий», - подчеркнул Лавров.

Глава МИД отметил, что это касается и другого западного оружия. Он подчеркнул, что удары наносятся по гражданской инфраструктуре и по жилым кварталам на территории России.

Корреспондент телеканала «Россия» Павел Зарубин опубликовал видео с комментарием Лаврова. Министр отметил, что на Западе долгое время говорили, что «не поощряют» и «не разрешают» такие удары.