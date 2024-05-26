В Белгородской области отменили ракетную опасность

Режим предупреждения о ракетной опасности, объявленный на всей территории Белгородской области в 23:40 мск, отменили.

Соответствующая информация приводится в сообщении, опубликованном в личном Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова.

«На всей территории Белгородской области отменён сигнал ракетной опасности», — написал он.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских войск на Белгородскую область пострадали четыре мирных жителя.