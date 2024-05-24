Министр обороны РФ Белоусов прибыл в Минск вслед за Путиным

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Минск для переговоров с главой оборонного ведомства Белоруссии Виктором Хрениным. Белорусский министр лично встретил своего коллегу в аэропорту. NSN.FM

«В Минске министры проведут рабочую встречу. На повестке вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества», - сообщили в белорусском военном ведомстве. ТАСС

Кроме того, в рамках визита Белоусов и Хренин примут участие в мероприятиях, запланированных президентами Белоруссии и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Газета.Ru