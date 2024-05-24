Бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят выразил уверенность, что риторика о возможном нападении России на страны альянса появилась из-за провала украинского наступления. Об этом он заявил в беседе с ведущим Александром фон Бисмарком, отрывок из которой приводит RT.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины началось в июне 2023 года и продолжалось до декабря. В январе украинские подразделения перешли к обороне. ВС РФ, в свою очередь, начали активные боевые действия . Российским военным за несколько месяцев удалось взять под контроль ряд населенных пунктов и улучшить положение на всех направлениях.

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Именно из-за провала контрнаступления в НАТО стал использоваться нарратив о том, что Россия готовится напасть на европейские страны, считает Харальд Куят.

«Эта риторика, что Россия через несколько лет будет готова напасть на НАТО и что она вообще имеет такое намерение, возникла лишь в октябре-ноябре прошлого года. Почему она появилась? Потому, что тогда даже самым глупым экспертам было ясно, что наступление провалилось и это существенно повлияло на военную ситуацию», - пояснил он.

По мнению бывшего председателя Военного комитета НАТО, заявления о возможном российском нападении были призваны легализовать продолжение военной и финансовой помощи Украине, а также узаконить собственное наращивание вооружения.

«Я совершенно не против того, чтобы Бундесвер был готов защищать страну, но для этого нам не нужен внешний враг», - заметил Харальд Куят.

Ранее газета The Guardian обратила внимание на то, что лидеры ЕС все чаще говорят о возможной войне, а европейских министров обороны и вооруженные силы «охватывает волна беспокойства». По версии издания, такая «лихорадочная атмосфера» сформировалась в Европе из-за угрозы возвращения в Белый дом Дональда Трампа, известного критика НАТО.

Вице-президент Европарламента Катарина Барли призывала ЕС к более тесному военному сотрудничеству на случай, если Трамп снова станет президентом США и «бросит Европу», то есть сократит поддержку НАТО.