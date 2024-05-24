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Главы Минобороны России и Белоруссии проведут переговоры

Министр обороны России Андрей Белоусов и глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин обсудят военно-техническое сотрудничество (ВТС) и безопасность Союзного государства на переговорах в Минске. Об этом сообщило российские Министерство обороны в Telegram.

Главы Минобороны России и Белоруссии проведут переговоры
© РИА Новости

Уточняется, что Белоусов прибыл в белорусскую столицу, где его встретил Хренин. «Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и обеспечения безопасности Союзного государства», — говорится в публикации.

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