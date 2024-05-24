Истребители ВВС Германии подняли над Балтикой из-за российского Ан-26

В ВВС Германии сообщили об обнаружении российского Ан-26, пролетающего над Балтийским морем с выключенным транспондером. RT на русском

«Вчера вечером немецкие истребители Eurofighter, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря, вновь были подняты с аэродрома Лиелварде в Латвии», - говорится в сообщении ВВС ФРГ, опубликованном в X (ранее Twitter). При этом утверждается, что российский Ан-26 якобы «был замечен без сигнала транспондера». ТАСС

Ранее четыре истребителя ВВС Дании и Швеции сопровождали российский военный самолет Ил-20, осуществлявший полет над Балтийским морем. Деловая газета «Взгляд»