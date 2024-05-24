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Российские «глушилки» подавляют работу Starlink на Украине

Российские силы все чаще и масштабнее нарушают работу спутникового интернета Starlink, который используют украинские военные. Как пишет The New York Times, без связи от Илона Маска ВСУ могут стать еще более уязвимыми.

Российские «глушилки» подавляют работу Starlink на Украине
© РИА Новости

NYT рассказала о военных из 92-й штурмовой бригады Украины, потерявших «жизненно важный ресурс». Работа спутникового интернет-сервиса Starlink, который солдаты используют для связи, сбора разведданных и управления дронами, замедлилась до минимума.

С самого начала конфликта Starlink имел решающее значение для ВСУ. По словам украинских солдат, без Starlink они не могли быстро общаться и обмениваться информацией. Новые проблемы в работе сервиса связаны с «усилением вмешательства» России, утверждает газета.

По словам украинских чиновников, на фоне успехов России на Харьковском направлении ВС РФ развернули более мощное электронное оружие и более сложные инструменты для ухудшения качества связи Starlink. Чиновники называют это серьезной угрозой для Украины.

По данным NYT, новые отключения стали первым случаем, когда российские силы вызвали массовые сбои в работе Starlink. Если это будет происходить и дальше, это может ознаменовать тактический сдвиг в конфликте, подчеркнув уязвимость и зависимость Украины от услуг компании Маска, подчеркивает газета.

Правительства США и других западных стран также пользуются Starlink. Сбои подняли более широкие вопросы о надежности Starlink в случае борьбы с технически сильным противником.

Starlink работает, передавая интернет-соединение со спутников, вращающихся вокруг Земли. Сигналы принимаются терминалами размером с коробку для пиццы, которые затем распределяют соединение на ноутбуки, телефоны и другие устройства поблизости по примеру маршрутизатора Wi-Fi.

SpaceX начала предоставлять ВСУ доступ к своему спутниковому интернету в 2022 году. В 2023-м Маск призвал Пентагон взять на себя стоимость предоставления услуг. Контракт Пентагона на поставку терминалов Starlink Украине действует с июня 2023 года и заканчивается в мае 2024-го. Компания получила за это от американских военных 23 миллиона долларов.

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