Российские «глушилки» подавляют работу Starlink на Украине

Российские силы все чаще и масштабнее нарушают работу спутникового интернета Starlink, который используют украинские военные. Как пишет The New York Times, без связи от Илона Маска ВСУ могут стать еще более уязвимыми.

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NYT рассказала о военных из 92-й штурмовой бригады Украины, потерявших «жизненно важный ресурс». Работа спутникового интернет-сервиса Starlink, который солдаты используют для связи, сбора разведданных и управления дронами, замедлилась до минимума.

С самого начала конфликта Starlink имел решающее значение для ВСУ. По словам украинских солдат, без Starlink они не могли быстро общаться и обмениваться информацией. Новые проблемы в работе сервиса связаны с «усилением вмешательства» России, утверждает газета.

По словам украинских чиновников, на фоне успехов России на Харьковском направлении ВС РФ развернули более мощное электронное оружие и более сложные инструменты для ухудшения качества связи Starlink. Чиновники называют это серьезной угрозой для Украины.

По данным NYT, новые отключения стали первым случаем, когда российские силы вызвали массовые сбои в работе Starlink. Если это будет происходить и дальше, это может ознаменовать тактический сдвиг в конфликте, подчеркнув уязвимость и зависимость Украины от услуг компании Маска, подчеркивает газета.

Правительства США и других западных стран также пользуются Starlink. Сбои подняли более широкие вопросы о надежности Starlink в случае борьбы с технически сильным противником.

Starlink работает, передавая интернет-соединение со спутников, вращающихся вокруг Земли. Сигналы принимаются терминалами размером с коробку для пиццы, которые затем распределяют соединение на ноутбуки, телефоны и другие устройства поблизости по примеру маршрутизатора Wi-Fi.

SpaceX начала предоставлять ВСУ доступ к своему спутниковому интернету в 2022 году. В 2023-м Маск призвал Пентагон взять на себя стоимость предоставления услуг. Контракт Пентагона на поставку терминалов Starlink Украине действует с июня 2023 года и заканчивается в мае 2024-го. Компания получила за это от американских военных 23 миллиона долларов.