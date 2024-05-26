СМИ: Польша подняла в небо самолеты из-за действий авиации РФ

Вооруженные силы (ВС) Польши подняли в воздух самолеты из-за активности российской авиации на Украине. Об этом сообщает издание Times of Ukraine в Telegram, ссылаясь на пресс-службу польского военного ведомства.

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Отмечается, что командование ВС Польши отдало приказ пилотам на взлет, чтобы обезопасить воздушное пространство страны. 23 мая генеральное командование ВС Польши сообщило, что истребитель МиГ-29 потерял топливный бак над населенным пунктом во время тренировочного полета. В ведомстве уточнили, что потерянная цистерна была пуста и упала в нескольких сотнях метров от зданий.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе писало, что количество вылетов истребителей НАТО на перехват российских военных самолетов в районе Балтийского моря в первом квартале 2024 года увеличилось на 20-25%. Речь идет, прежде всего, о транспортных или разведывательных самолетах России. По сравнению с прошлым годом пилоты альянса редко видят российские бомбардировщики и истребители.

По данным СМИ, в 2023 году истребители НАТО поднимались в воздух для перехвата самолетов РФ более 300 раз.