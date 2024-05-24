Стало известно о возможной роли Пригожина в чистках в Минобороны

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин мог быть причастен к чисткам в Минобороны (МО). О возможной роли Пригожина со ссылкой на собственные источники сообщает «Царьград».

Как стало известно изданию, экс-глава ЧВК якобы мог передать президенту России Владимиру Путину документы, в которых говорилось о возможных нарушениях в работе МО.

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«Есть мнение, что Пригожин (…) передал президенту некую папку с документами», — цитирует издание слова источника.

Собеседник «Царьграда» добавил, что информацию о возможной коррупции в оборонном ведомстве собирали задолго до смены главы Минобороны с Сергея Шойгу на Андрея Белоусова, и предположил, что «перетряска» в ведомстве продолжится.

Ранее сообщалось о задержании бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией ВС России генерал-майора Ивана Попова. 23 мая был арестован еще один человек из Минобороны — начальник управления департамента военного ведомства по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий.

23 мая также был задержан начальник Главного управления связи ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин. А в конце апреля был арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов.