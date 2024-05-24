Российские военные нанесли удары по целям в городе Чугуеве Харьковской области, где находится пункт снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Газета.Ru

По информации Лебедева, удары ВС России были зафиксированы в 6:50, в 7:05 и в 7:07 24 мая. Он подчеркнул, что в Чугуеве располагался пункт снабжения ВСУ боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Lenta.ru

«В основном в Чугуев прилетает, где идет постоянная доукомплектация подразделений бандеровцев, перевалочный пункт снабжения бандеровских войск боекомплектами и горюче-смазочными материалами», — сообщил он. RT на русском