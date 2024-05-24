Стало известно о снятии с должности командующего 20-й армией Ахмедова

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале, что командующий 20-й общевойсковой армией ВС России генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов снят с должности.

Рогов сообщил, что отстранение Ахмедова является реализацией слов министра обороны России Андрея Белоусова о необходимости беречь своих бойцов.

Генерала Ивана Попова подготовили к освобождению

23 мая по делу о получении особо крупной взятки был арестован начальник главного управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин.

21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта. Дело Попова стало третьим за последний месяц расследованием в отношении военных. До этого суд также арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Их обоих подозревают в получении взяток.