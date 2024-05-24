Ереван и Баку отводят войска с участка границы в Тавуше

Армения и Азербайджан с 24 мая отводят войска с участка границы у трех сел в Тавушской области и доверяют охрану пограничникам. Об этом говорится в заявлении Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

В сообщении указывается, что Погранвойска СНБ Армении официально берут на себя охрану границы у сел Беркабер (1,9 км), Воскепар и Баганис (4,9 км) в Тавушской области. Охрана участка госграницы у поселка Киранц (5,8 км) до 24 июля 2024 года будет осуществляться по переходной схеме. В Ереване сообщают, что "по той же логике с 24 мая текущего года охрану противоположных участков границы Азербайджанской Республики будут осуществлять подразделения Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики".

19 апреля комиссии Армении и Азербайджана по вопросам делимитации государственной границы после заседания распространили совместный пресс-релиз, в котором говорится, что предварительно согласована делимитация границы на участках у армянского села Баганис, азербайджанского Баганис Айрым, армянского Воскепар, азербайджанского Ашагы Аскипара, армянского Киранц, азербайджанского Хейримли, армянского Беркабер, азербайджанского Гызылгаджилы. Фактически это означает переход под контроль Азербайджана четырех сел, которые были в составе Азербайджанской ССР, а с 1990-х годов находились под контролем Армении.

После этого в стране начались акции протеста, которые возглавляет предводитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт. Движение, которое называется "Тавуш во имя родины", проводит в стране акции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который, по мнению митингующих, в одностороннем порядке "сдает армянские земли Азербайджану".