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Западные ученые потребовали начать переговоры по Украине

Европейские ученые и политики обратились к новому созыву Европарламента с требованием выступить посредником между Россией и Украиной для проведения мирной конференции, пишет итальянская газета Corriere Della Sera со ссылкой на документ. В числе подписантов оказались профессора Италии, Франции, Германии и Финляндии, а также бывший член ЕП, итальянский сенатор и секретарь Международного бюро мира.

Западные ученые потребовали начать переговоры по Украине
© РИА Новости
Европейскому парламенту следующего созыва следует организовать пробную конференцию с участием обеих сторон и начать обсуждение мирного сосуществования и безопасности в регионе после конфликта на Украине, — говорится в опубликованном письме.

По мнению авторов обращения, Евросоюз ранее отказывался от дипломатического решения проблемы и продолжал накачивать Украину оружием, поставляя ей разведданные. Ученые подчеркнули, что таким образом Брюссель только повышал риск прямого столкновения с Москвой.

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Ученые предложили в ходе дебатов накануне выборов включить в повестку кандидатов, политических партий и правительств вопрос о мирных переговорах. Авторы письма подчеркнули, что так ЕП сможет достойно ответить на «горячий призыв» папы Франциска.

В Турции регулярно обсуждают вопрос о необходимости возобновления стамбульских переговоров по Украине, однако Анкаре не поступали ответы о готовности к ним, рассказал в середине мая дипломатический источник столицы страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внимательно следит за этой ситуацией, отметил инсайдер.

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