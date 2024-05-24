Спецоперация на Украине 24 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 24 мая 2024 года.

В Госдуме назвали атаку ВСУ на Крым фашистской

Атака Вооруженных сил Украины минувшей ночью на Крым является фашистской, сообщает НСН со ссылкой на заявление депутата Госдумы от крымского региона Леонида Ивлева.

«Киевские фашисты!», — заявил законодатель.

Так он отреагировал на атаку на полуостров, в результате которой погибли два мирных жителя.

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщает «Лента.ру».

Обстрел произошел вечером 23 мая. Для атаки использовалось вооружение, предоставленное странами НАТО.

Ранее атака из реактивной системы залпового огня произошла на село Новая Таволжанка в Белгородской области. Пострадали два мирных жителя.

Пентагон: Первая партия летчиков ВСУ завершила обучение управлению F-16

В США окончено обучение первой группы пилотов из Украины, которых учили управлять истребителями F-16, сообщает «Российская газета».

Ранее Вашингтон разрешил своим союзникам передать Киеву американские F-16. Подготовка пилотов проводилась в учебном центре в Аризоне.

В программе были задействованы 12 летчиков ВСУ.