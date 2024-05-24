Российский расчет БПЛА уничтожил более тысячи целей

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в одиночку уничтожил более тысячи целей с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Министерства обороны России.

Отмечается, что подразделение 1-го армейского корпуса «Южной», о котором идет речь, использует ударные FPV-дроны. В данный момент расчет сражается на донецком направлении.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 34 украинских БПЛА в зоне СВО. Кроме того, расчеты ПВО уничтожили две французские управляемые авиационные бомбы Hammer, а также американский снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS.

Помимо этого, в Министерстве обороны заявили об установлении Вооруженными силами России контроля над Клещеевкой в Донецкой народной республике. Потери ВСУ на этом направлении составили более 365 человек.