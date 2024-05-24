Командир роты рассказал о подлостях ВСУ из-за нехватки солдат

ВСУ на Угледарском направлении разбрасывают замаскированные бомбы с дронов, потому что испытывают острую нехватку солдат. Об этом сообщил командир роты ВС РФ с позывным «Пират».

«Делают не просто так. У нас есть „бегунки“. Люди, которые добегают на передовых позиции с продовольствием для бойцов. Раньше они просто высыпали все содержимое рюкзака на землю. Затем в этой груде начали находить замаскированные взрывчатки. Поэтому теперь передаем все только в упакованных мешках», — заявил командир роты.

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По его словам, ВСУ маскируют бомбы в пачки из-под кофе, сахара и шоколада и сбрасывают с коптеров на позиции ВС РФ.

«Пират» отметил, что посылаемые врагом дроны могут нести килограмм взрывчатки. Он связывает подобные подлости от противника с тем, что украинская сторона испытывает дефицит людей.