Российские военные освободили от украинских сил более половины территории Волчанска в Харьковской области. Об этом рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«После огненной завесы, которую [накануне] устроили наши подразделения на южной части Волчанска, то территория [под контролем РФ] стала больше, уже за 50%», — сказал Виктор Водолацкий в разговоре с ТАСС.

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Он отметил, что военные ВС РФ активно продвигаются вперед. Полное освобождение Волчанска откроет путь к освобождению других населенных пунктов на территории области. В частности, это Славянск, Краматорск и Красноармейск, добавил Водолацкий.

Ранее российские военкоры также отмечали, что Волчанск освобожден более, чем на 50%. Накануне также сообщалось об освобождении Андреевки.