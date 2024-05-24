Западные СМИ оценили эффективность российских средств РЭБ

Западные СМИ заявили, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России эффективны против бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB), которые использует Киев, сообщает РИА Новости.

Издания пишут, что российское радиоэлектронное подавление мешает многим украинским бомбам достичь намеченных целей. По мнению представителей компании Boeing, которая является одним из разработчиков GLSDB, оружие способно подавить часть помех, создаваемых системами РЭБ. При этом эксперты считают, что компании понадобятся месяцы, чтобы с этим справиться.

GLSDB разработали компании Boeing и Saab. Они добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня. По некоторым данным, дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров.