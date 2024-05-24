США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов

Соединенные Штаты заключили контракт с американской компанией Marinette Marine на разработку и создание двух ракетных фрегатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны США.

Он превышает 1 миллиард долларов. Корабли должны быть построены к 2030 году. Речь идет о кораблях класса «Констеллейшн», которые представляют собой многоцелевые фрегаты с управляемым ракетным оружием.

Работы будут выполняться в нескольких штатах.