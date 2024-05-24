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Появились подробности ракетной атаки ВСУ на Крым

Люди, которые погибли в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Симферопольском районе Крыма, возвращались домой со стройки. Об этом рассказал очевидец происшествия Николай, подробности появились у РЕН ТВ.

Появились подробности ракетной атаки ВСУ на Крым
© ТАСС
«Хлопок. Вышли на улицу, смотрим — у соседей окна все повылетали. Забор посыпался. Увидели воронку», — добавил очевидец.

По его словам, он обнаружил два тела неподалеку от воронки и вызвал экстренные службы.

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