В СБУ пообещали нанести удар по Крымскому мосту

Служба безопасности Украины в очередной раз пообещала нанести удар по Крымскому мосту. В ведомстве назвали его одной из «приоритетных целей», пишет РИА «Новости».

В СБУ пояснили, что на вооружении ведомства состоят беспилотники, оснащенные РСЗО. Они позволяют значительно увеличить число потенциальных целей.

Глава ведомства Василий Малюк* (заочно арестован в РФ по делу о терроризме) уточнил, что одной из приоритетных целей является Крымский мост. Он добавил, что объект уже «дважды был поражен СБУ, в том числе с помощью морских дронов Sea Baby».

«Впереди очень и очень много сюрпризов», — подчеркнул Малюк.

Ранее глава СБУ сообщил, что в числе целей СБУ — Крымский мост и корабли в Черном море. Кроме того, признал он, служба безопасности причастна к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России.

Напомним, что российские официальные лица неоднократно сообщали: спецоперация будет продолжаться до выполнения всех ее целей, озвученных в 2022 году.

* Василий Малюк заочно арестован в РФ по делу о терроризме.