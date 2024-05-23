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Шольц заявил, что у ЕС не будет ядерного оружия

У Евросоюза не будет своего ядерного оружия. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц в статье для The Economist.

Шольц высказался о появлении ядерного оружия у Евросоюза
© globallookpress.com
«Чтобы внести ясность, никакого ядерного оружия в Евросоюзе не будет — это просто нереально», — написал он.

При этом, по словам Шольца, он поддерживает предложение президента Франции Эммануэля Макрона в укреплении обороны ЕС. Он отметил, что кроме средств ядерного сдерживания, европейские страны рассматривают варианты усиления обычных ВС, противовоздушные и противоракетные средства, а также «кибернетический, космический и высокоточный ударный потенциал».

В Польше заявили о готовности разместить ядерное оружие

Ранее Макрон заявил, что общая стратегия обороны ЕС, ключевым элементом которой является французское ядерное оружие, позволят выстроить гарантии безопасности, ожидаемые в Европе.

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