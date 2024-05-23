РВ: российские войска контролируют более половины Волчанска

ВС России взяли под контроль свыше половины территории города Волчанска в Харьковской области. Там идут ожесточенные бои. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Уличные бои кипят в центре города, более половины которого уже под армией России», — передает telegram-канал.

Отмечается, что за территорию идут ожесточенные бои.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС РФ освободили северную часть Волчанска. Продвижение военных проходит медленно, но уверенно. Также ВСУ перебросили часть своих сил, чтобы удержать город, передает 360.ru.