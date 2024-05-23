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Лукашенко поручил построить в Белоруссии современную армию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Генеральному штабу Вооруженных сил (ВС) страны построить современную армию. Об этом рассказал новый начальник Генштаба республики Павел Муравейко, его цитирует Минобороны Белоруссии в Telegram. Lenta.ru

По его словам, Лукашенко также поручил подготовить государство и население страны «к обеспечению военной безопасности и обороне». RT на русском

Ранее президент Белоруссии заявил, что Вооруженные силы Белоруссии должны быть ориентированы на дальнейшее развитие с учетом уроков конфликта на Украине. ТАСС

Лукашенко поручил построить в Белоруссии современную армию
© РИА Новости
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