Лукашенко поручил построить в Белоруссии современную армию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Генеральному штабу Вооруженных сил (ВС) страны построить современную армию. Об этом рассказал новый начальник Генштаба республики Павел Муравейко, его цитирует Минобороны Белоруссии в Telegram. Lenta.ru

По его словам, Лукашенко также поручил подготовить государство и население страны «к обеспечению военной безопасности и обороне». RT на русском

Ранее президент Белоруссии заявил, что Вооруженные силы Белоруссии должны быть ориентированы на дальнейшее развитие с учетом уроков конфликта на Украине. ТАСС