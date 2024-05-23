В Крыму оценили защищенность региона от атак ВСУ

Группировка сил и средств Министерства обороны России в Крыму достаточна и работает эффективно, ущерб от налетов ВСУ минимален, заявил глава республики Сергей Аксенов в программе "Серьезный разговор" на телеканале "Крым 24".

"Министерство обороны <...> работает эффективно. Крыму гарантированно никакой сухопутной операции, никакой угрозы нет. Группировка в Крыму достаточна для выполнения любых задач. От каких-то случаев, когда что-то может прилететь, никто не гарантирован. Считаю, что на сегодняшний день - минимальный размер ущерба [от налетов ВСУ], который может быть в такой ситуации", - сообщил Аксенов.

Органы власти республики, по его словам, работают в тесном контакте с военными, ФСБ и МВД, оцениваются сообщения от противника, поступающая информация от местных жителей.

Ранее Минобороны России сообщало, что в ночь на 17 мая 2024 года средства ПВО за ночь перехватили над российскими регионами более 100 украинских беспилотников, подавляющее большинство из них - над Краснодарским краем и Крымом.

Во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский публично потребовал разрешить атаку на регионы в глубоком российском тылу западными дальнобойными ракетами. Однако в НАТО пока колеблются с ответом. Какие боеприпасы Киев мечтает применить для «суперудара» по РФ — в материале NEWS.ru.

Как Зеленский просит разрешения атаковать регионы РФ

Зеленский публично потребовал от Запада разрешить ему ударить по глубинным регионам РФ и российской военной технике скоростными баллистическими и крылатыми ракетами, а также бомбами, которые поставили ВСУ США и ЕС.

«Зеленский сказал, что хотел бы, чтобы его партнеры принимали более непосредственное участие в войне, но понимает их опасения: они не хотят настраивать Россию против себя», — говорится в материале Reuters.

Авторы статьи цитируют главу Украины, который называет решение Запада «вопросом желания».

«Но все произносят одно и то же слово, которое звучит одинаково на всех языках: все боятся эскалации. Все привыкли к тому, что украинцы гибнут, — для людей это не эскалация», — заявил Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в риторике украинских властей в последнее время возник истеричный тон.

«В последние дни делают много заявлений, иногда скатываясь фактически в истерику. Это связано с крайне неблагоприятным положением сил киевского режима на фронтах», — объяснил Песков.

Как Запад ограничивает зону применения оружия ВСУ

Авторы Reuters напоминают, что Запад пока не разрешает атаки по признанной во всем мире российской территории. Президент России Владимир Путин мог бы расценить такое развитие событий как эскалацию, предполагают западные журналисты.

По словам Зеленского, он не нарушал соглашений с союзниками о неприменении их оружия на территории России. «Мы не можем рисковать объемом поставок вооружений», — цитируют главу Украины авторы статьи.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин видит в подоплеке такой политики стран НАТО сразу две причины.

«Ограничения на использование западного оружия, как я понимаю, исходят из изначальной позиции Вашингтона, который в равной мере не хочет допустить ни победы России, ни ее поражения в конфликте на Украине», — считает эксперт.

По его мнению, среди аналитиков в штабах НАТО популярна теория о том, что в случае поражения России внутри страны может возникнуть раскол, и Москва якобы утратит контроль за оружием массового поражения. Как полагают в НАТО, это может грозить началом ядерной войны.

«Такой сценарий плохо аукнется всему миру. Вот почему позиция США заключается в реализации плана „ни победы, ни поражения для русских“», — сказал эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Как предполагает Козюлин, какие-то «красные линии» и договоренности по этому поводу между странами НАТО были достигнуты еще до начала СВО. Кроме того, Запад всерьез опасается ответных мер ВС РФ в случае масштабного использования натовских ракет по «старым регионам» России, считает эксперт.

«Вмешательство третьей стороны в конфликт России и Украины — а Запад уже фактически втянулся в него — может привести к тому, что ответ ВС РФ последует также и в адрес стран НАТО. В том числе в качестве возмездия за поставку вооружения, убивающего российских граждан. Это весомый повод для ответных действий», — считает Козюлин.

Кто в НАТО хочет разрешить ВСУ наносить удары по РФ

Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, выступая в эфире телеканала АВС News 19 мая, высказала предположение, что военные базы в глубине России станут мишенями в «честной игре» ВСУ.

Телеведущая спросила экс-дипломата, почему она выступает с такими призывами, хотя администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена опасается возможной эскалации в отношениях с Москвой.

«Потому что Россия научилась отводить войска из зоны, где мы позволили Украине использовать наше оружие и получать нашу поддержку», — ответила Нуланд.

Чем ВСУ могут ударить по регионам РФ

Иностранные журналисты перечислили оружие ВСУ, подходящее, по их мнению, для ударов по глубокому тылу России: германские ракеты Taurus, англо-французские Storm Shadow / Scalp EG, пишут авторы The Hill. Они упоминают также высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS и системы дальнего действия, такие как армейский тактический ракетный комплекс ATACMS.

Газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что США уже тайно поставили Украине как минимум 100 дальнобойных ракет ATACMS и они уже применялись в атаках по России.

В ночь на 17 мая был нанесен масштабный воздушный удар по глубокому российскому тылу — ВСУ запустили 102 беспилотника разных типов. Мишенями стали места базирования Черноморского флота в Крыму и Краснодарском крае, а также топливно-энергетические объекты в Белгородской и Курской областях.

Как сообщили в Министерстве обороны России, средства ПВО ликвидировали 96 украинских беспилотников.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 БПЛА над территорией Крымского полуострова, 44 БПЛА — над территорией Краснодарского края, шесть БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Курской области. В течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря», — отметили в пресс-службе Минобороны РФ.

По мнению главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, атаки дронами ВСУ не помешали наступлению ВС РФ в его регионе.

Кроме того, эксперты обращают внимание на давно анонсированную поставку Киеву многоцелевых истребителей-бомбардировщиков F-16. Ранее председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что страны Запада передадут Украине не только эти самолеты, но и весь комплект вооружений к ним. По его данным, пять групп украинских летчиков проходят обучение на F-16 в Великобритании, Дании, США и Франции. Данные самолеты могут нести ракеты типа Taurus и Storm Shadow/Scalp EG, а также ядерное оружие.

Немецкие крылатые ракеты Taurus способны поражать цели на расстоянии до 500 км. В случае их передачи Киеву это ставит под угрозу не только приграничные территории РФ, но и области Центральной России и Северного Кавказа. Несмотря на то, что канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против поставок Taurus Украине, передача боеприпасов может пройти тайно, как это уже было в случае с поставками США ракет ATACMS.

Козюлин предположил, что в случае крупных поставок западного оружия Киеву у ВСУ действительно появится шанс нанести «суперудар», в котором могут быть задействованы десятки или сотни ракет.

«Для масштабного удара ракетами у ВСУ есть возможности. Например, теми же ATACMS. У самих Соединенных Штатов их примерно еще пара тысяч — и они уже не очень свежие, у них выходит срок хранения. По мнению американцев, передать их Киеву — хороший способ избавиться от старого оружия, обогащая при этом свой ВПК заказами на новое. И США, и Украина могут пойти на такой шаг, как масштабный удар, количественно ракет для этого у них хватит», — заключил эксперт.

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет счел сумасшествием демонстрацию в конгрессе США карты России с зоной, которую могут накрыть поставленные Украине американские ракеты ATACMS. В беседе с РИА Новости он предупредил, что у Москвы есть гарантированные возможности мгновенно уничтожить любого агрессора.

«В конгрессе США, похоже, сумасшествие взяло верх над здравомыслием и чувством самосохранения. Но у этой слетевшей с катушек страны-агрессора подобный план не пройдет», — указал парламентарий.

По словам Шеремета, у «миролюбивой и очень терпеливой современной России» есть все необходимые средства, чтобы уничтожить агрессора, на каком континенте он бы ни находился.

Он также призвал граждан США отправить «на свалку истории» невменяемых политиков, которые стремятся погрузить мир в войну.

До этого председатель нижней палаты конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал карту территории России с зоной, которую могут накрыть поставленные Украине американские ракеты ATACMS. Маккол, обращаясь к госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием отменить запрет для Киева наносить удары американским оружием по территории России, заявил, что недосягаемая сейчас для украинских войск зона используется российской артиллерией для обстрелов Украины.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) НАТО в акватории Черного моря нужно расценивать как целенаправленную провокацию, представляющую угрозу россиянам и инфраструктуре, что делает их законной целью, заявил ТАСС член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы, депутат от Республики Крым Михаил Шеремет.

"Беспилотные летательные аппараты (НАТО) в акватории Черного моря нужно расценивать как целенаправленную провокацию, представляющую собой растущую многогранную угрозу гражданской и военной инфраструктуре, объектам и мирным людям", - заявил Шеремет.

По его словам, эти беспилотники являются, с военной точки зрения, "законной целью для их уничтожения и нейтрализации Вооруженными силами РФ, чтобы обезопасить российских граждан".

Читать новость полностью

В Кировском районе Крыма диверсант подорвался на собственном взрывном устройстве, которое пытался заложить на железнодорожных путях для совершения теракта. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".

"Нес взрывчатку, хотел совершить террористический акт на железной дороге, заложив взрывное устройство. Сдетонировало", - сообщил он, не уточнив, когда именно произошел данный инцидент.

По словам Аксенова, правоохранители вычислили и задержали всех злоумышленников, которые планировали или совершили теракты и диверсии на территории полуострова. Он поблагодарил сотрудников силовых ведомств за работу по обеспечению безопасности жителей Крыма.

До этого Аксенов заявил, что на него за последний год покушались четыре раза, все эти попытки были предотвращены, а причастные к ним злоумышленники задержаны. Чиновник подчеркнул, что жителей Крыма угрозами не остановить.

В 2023 году Федеральная служба безопасности РФ предотвратила в Крыму 14 диверсионно-террористических актов, готовившихся украинскими спецслужбами, в том числе подрыв шести железнодорожных участков и трех электроподстанций. За подготовку диверсионно-террористических актов было осуждено десять человек, 18 задержаны, возбуждено более 30 уголовных дел.

Полноценный курортный сезон в Крыму начнется после завершения СВО, заявил глава региона Сергей Аксенов в интервью информационному порталу «Крым 24». Тем не менее, отметил он, на полуострове пытаются достичь целевых показателей.

Курортному сезону быть, есть конечно вопросы с логистикой. Уверен, что полноценный курортный сезон, конечно, будет после окончания СВО. Но тем не менее, пытаемся достичь целевых показателей, — сказал он.

Ранее мэр Ялты Янина Павленко заявила, что угрозы атак со стороны ВСУ не сорвут курортный сезон в Крыму. По ее словам, попытки запугивания крымчан не работают, что подтверждается отсутствием миграции населения с полуострова. Она отметила, что в Крыму зафиксирован огромный приток жителей. По ее словам, в Ялте только в детских садах и школах прирост за последние два года составил 20%.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по созданию российских круглогодичных морских курортов заявил, что планы развития регионов Донбасса и Новороссии нужно строить на перспективу, поскольку проблемы с их безопасностью в итоге будут решены. При этом он раскритиковал слишком осторожный подход к строительству морского курорта в Запорожской области.