СМИ: США могут выделить Киеву пакет военной помощи на $275 млн

Соединенные Штаты в пятницу, 24 мая, могут объявить о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $275 млн, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, в пакет войдут артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров.

Кроме того, ВСУ будут направлены боеприпасы для РСЗО HIMARS, которые способны, в том числе, вести огонь оперативно-тактическими ракетами ATACMS на дистанцию в 300 километров.

Отправка пакета сразу после предшествующего, заметили журналисты, обусловлена тем, что ВСУ испытывают трудности при сдерживании натиска российских войск в Харьковской области.

Напомним, что это уже четвертый пакет помощи с тех пор, как в апреле 2024 года Конгресс США ассигновал $61 млрд на нужды Украины.