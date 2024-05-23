Российские двухместные истребители Су-30СМ2 начали вооружать ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности Р-37М на фоне сообщений о передаче Украине американских самолетов F-16. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Р-37М является самой современной и дальнобойной ракетой класса «воздух-воздух» в мире. Согласно информации из открытых источников, снаряд с осколочно-фугасной боевой частью может поражать цели, которые развивают скорость до 2,5 тысяч километров в час на расстоянии в 300 километров. Раньше ракетами Р-37М оснащались только истребитель Су-35С и перехватчик МиГ-31БМ.

По данным телеканала, появление нового оружия под крылом Су-30СМ2 свидетельствует о том, что российские истребители готовят к бою с американскими F-16, которые в скором времени должны появиться у Вооруженных сил Украины. Благодаря Р-37М российские пилоты смогут сбивать западные самолеты до того, как они выйдут на дистанцию пуска своих ракет.

До этого британская газета Standard со ссылкой на высокопоставленный военный источник сообщала, что первые истребители F-16 появятся на Украине к июню-июлю 2024 года.