Самые трудные для украинских войск бои в ДНР идут на Кураховском и Покровском направлениях, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Газета.Ru

Главком утверждает, что в районе Ивановского и на подступах к Часову Яру тоже идут тяжелые бои, но их интенсивность значительно меньше. Он также признал сложную ситуацию в районе Кисловки на купянском направлении. По словам Сырского, на харьковском направлении ВСУ продолжают вести оборонительные действия. ТАСС

До этого Telegram-канал «Резидент» сообщил, что Сырский предложил Владимиру Зеленскому новую стратегию обороны, согласно которой города нужно превратить в укрепрайоны, а полевые позиции использовать не в качестве основной силы, а перевести в авангард. Российская газета