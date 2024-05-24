Литва решила «защититься» от России с помощью дронов

Власти Литвы вместе с другими странами, которые граничат с Россией, планируют возвести «стену из беспилотников», чтобы защитить свои границы, сообщила министр внутренних дел страны Агне Билотайте. Об этом сообщает Sputnik Литва.

После встречи в Риге с коллегами из Латвии и Эстонии, а также Финляндии, Норвегии и Польши она отметила, что Россия и Белоруссия якобы постоянно пытаются «дестабилизировать внутреннюю безопасность и общественный порядок» стран региона.

«Прежде всего, мы должны подумать об эвакуации населения в региональном масштабе, а также о защите внешней границы ЕС с помощью дронов», — призвала к решениям глава ведомства.

Ранее стало известно, что правительство Литвы расторгнет ряд договоров с Россией и Белоруссий, в том числе касающиеся защиты инвестиций, а также о торгово-экономических отношений.