С какими проблемами столкнулась армия в зоне СВО из-за арестованного генерала Шамарина

Российским бойцам в зоне СВО приходилось самостоятельно решать проблемы со связью, чтобы противник не мог их прослушивать. При генерал-лейтенанте Вадиме Шамарине, отвечающем за эту сферу, ВС РФ отставали в техническом плане. Об этом рассказал URA.RU ополченец ДНР первой волны, стоявший у истоков создания республики, командир добровольческого отряда «Варяг» (2014—2015 годы), старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин.

Генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, занимавшего должность начальника Главного управления связи ВС РФ и замначальника Генштаба ВС РФ, задержали. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере.

«Отставка генерала Шамарина — вполне естественные перемены в системе Министерства обороны РФ на фоне тех проблем, с которыми столкнулась наша армия в ходе проведения СВО. Можно даже сказать больше, мы несколько технически отставали от противника. Это касается не только систем связи, но и РЭБ (радиоэлектронной борьбы), и БПЛА (беспилотных летательных аппаратов), и многого другого. Мы помним прекрасно снарядный голод. Сейчас в зоне проведения специальной военной операции не хватает ВОГов (осколочный боеприпас) под выстрелы из АГС-17 (автоматический гранатомет на станке). Поэтому, я думаю, отставки еще будут», — сказал Александр Матюшин.

Для обеспечения безопасной связью военным пришлось проявлять смекалку, отметил ополченец.

«Наши бойцы сами с помощью волонтеров либо же каких-то умельцев, которые раньше ходили в радиокружки, делают всевозможные ухищрения для того, чтобы связь наша добивала до самых отдаленных точек. Чтобы противник ее не мог просчитывать, потому что часто было такое, что мы могли слушать противника, противник мог слушать нас», — продолжил собеседник агентства.

Матюшин добавил, что проблемы, с которыми столкнулись российские вооруженные силы, типичные.

«Говорить, что это проблема чисто российской армии, нельзя. Я уверен, с этим могут столкнуться армии США, Польши, Прибалтики», — заключил старший лейтенант в отставке.

23 апреля стало известно о задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Его подозревают в получении взятки в строительной сфере. В частности, один из эпизодов касается создания национального центра управления Минобороны. 13 мая по этой же статье был задержан руководитель Главного управления кадров Минобороны РФ, генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. 21 мая был арестован по подозрению в мошенничестве экс-командующий 58-й армией Южного военного округа, генерал-майор Иван Попов. В июле 2023 года он сообщил об отстранении от службы в зоне СВО после доклада о проблемах в ВС России.