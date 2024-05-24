Украину предупредили о последствиях мобилизации

Одним из последствий нового закона мобилизации на Украине может стать крах государства — люди не хотят воевать и могут этому воспротивиться, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Надо понимать, что собой представляет контингент, который сейчас отлавливают на Украине. Это люди, которые не хотят воевать, они совершенно не мотивированы. Они будут выполнять боевые задачи не на совесть, а только из страха. Значит, некачественно. И при первой же возможности постараются сдаться в плен», — считает военный.

По его мнению, новый жесткий закон о мобилизации может привести к социальному краху государства из-за нежелания людей подчиняться новым правилам.

«Уже идут сообщения о том, что люди убегают, что города обезлюдели», — напомнил Матвийчук.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жители Украины ответили на вступивший в силу закон о мобилизации тотальным бойкотом.

Киевский политолог Андрей Ермолаев также рассказывал о появлении на Украине из-за мобилизации стихийных бунтарских групп. По его словам, у граждан вызывает недовольство ненадлежащее отношение государства к военным.