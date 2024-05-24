$90.25+0.0697.88-0.02
Войти в почту

Украину предупредили о последствиях мобилизации

Одним из последствий нового закона мобилизации на Украине может стать крах государства — люди не хотят воевать и могут этому воспротивиться, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Украину предупредили о последствиях мобилизации
© Reuters
«Надо понимать, что собой представляет контингент, который сейчас отлавливают на Украине. Это люди, которые не хотят воевать, они совершенно не мотивированы. Они будут выполнять боевые задачи не на совесть, а только из страха. Значит, некачественно. И при первой же возможности постараются сдаться в плен», — считает военный.

По его мнению, новый жесткий закон о мобилизации может привести к социальному краху государства из-за нежелания людей подчиняться новым правилам.

«Уже идут сообщения о том, что люди убегают, что города обезлюдели», — напомнил Матвийчук.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жители Украины ответили на вступивший в силу закон о мобилизации тотальным бойкотом.

Киевский политолог Андрей Ермолаев также рассказывал о появлении на Украине из-за мобилизации стихийных бунтарских групп. По его словам, у граждан вызывает недовольство ненадлежащее отношение государства к военным.

Военные новости
Анатолий Матвийчук
Владимир Сальдо
Андрей Ермолаев
Мнения
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости