Состав с украинской техникой подорвали под Харьковом

Вооруженные силы России поразили железнодорожный состав с военной техникой украинских войск, сообщает Telegram-канал «Военное дело». News.ru

«В Люботине уничтожен состав с техникой ВСУ на разгрузочной станции», — отмечается в сообщении. Газета.Ru

В самом городе в районе 11 часов прогремело не менее 10 взрывов, сообщил мэр Харькова. Приходит информация о новых прилетах, в разных районах огромного города видны столбы дыма. Сообщается о мощном ракетном ударе по железнодорожной станции в городской черте - вероятно, речь идет о главном сортировочном узле Основа на юге города, обслуживающем шесть направлений. Российская газета