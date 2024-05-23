Украинская разведка по-прежнему боится свержения власти в стране

Представитель украинского ГУР Андрей Юсов заявил, что разведка опасается попытки переворота на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский телемарафон.

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В эфире украинского телевидения Юсова спросили, по-прежнему ли ГУР считает угрозой операцию «Майдан-3». Целью этой операции якобы является свержение Владимира Зеленского.

«Это многослойная операция. Она продолжается», - ответил Юсов.

В конце февраля украинский комитет по вопросам разведки предупредил, что весной может быть предпринята попытка свержения Зеленского. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины должны были пройти в конце марта, но они не состоялись из-за действующего в стране военного положения.

На Украине возникли споры о том, может ли Зеленский оставаться у власти после 20 мая. Противники Зеленского указывают, что по закону в такой ситуации и.о. президента должен стать председатель Верховной рады. В украинском комитете по разведке заявляли, что эту ситуацию могут использовать и «раскачать» ее к первой половине июня. В комитете называли целью операции «Майдан-3» «рассорить всех со всеми, в том числе представителей политического руководства» страны.