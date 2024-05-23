На границе Ростовской области появится особая зона

В Ростовской области вдоль административной границы с ДНР и ЛНР введен особый правовой режим. Его действие распространяется на расстоянии пяти километров. Соответствующий указ, по итогам заседания оперативного штаба Ростовской области, подписал губернатор региона Василий Голубев. Российская газета

«Подписал указ об установлении 5-километровой особой зоны на административной границе с Донецкой и Луганской Народными Республиками», - написал глава региона в своем Telegram-канале. ТАСС

«На этой территории установлен особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне. Нахождение и передвижение в особой зоне возможны только при наличии документов, удостоверяющих личность», — пояснил Голубев. Газета.Ru