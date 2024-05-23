В Ростовской области появится особая зона на границе с ДНР и ЛНР
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ об установлении пятикилометровой зоны на административной границе с Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом Голубев написал в своем Telegram-канале.
Отмечается, что аналогичный пограничный режим также установлен в республиках.
«На этой территории установлен особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне. Нахождение и передвижение в особой зоне возможны только при наличии документов, удостоверяющих личность», — пояснил Голубев.
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