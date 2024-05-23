В Ростовской области появится особая зона на границе с ДНР и ЛНР

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ об установлении пятикилометровой зоны на административной границе с Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом Голубев написал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что аналогичный пограничный режим также установлен в республиках.