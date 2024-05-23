ВСУ, отступая из Авдеевки, минировали тела погибших

Вооруженные силы Украины, отступая из Авдеевки, минировали тела погибших мирных жителей. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР пишет ТАСС.

По его словам, среди них «были те, кого расстреливали в упор, и те, кто погиб из-за боевых действий». При этом в ряде случаев родственники погибших видели процесс минирования.

«Нам рассказали, что в каждом конкретном случае саперы делали все для того, чтобы максимально осторожно разминировать тело и дать близким возможность его похоронить», - пояснил силовик.

Работы по разминированию Авдеевки продолжаются.

Ранее в СК России рассказали о том, что пленные украинские военнослужащие в ходе допросов сообщали, что их вынуждали подписывать согласие на «добровольное оставление тел» на поле боя в случае их гибели, чтобы не платить компенсации родственникам.

Там также отметили, что эта информация подтвердилась при осмотре мест происшествий на оставленных украинскими военными территориях, где проведены «захоронения погибших без погребения».